التعليم تكشف آخر مستجدات عودة الحياة الدراسية في الضفة والقطاع

أكد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، صادق الخضور، أن عودة الدوام الدراسي، ستكون غداً للمدارس الحكومية والخاصة ومدارس (أونروا)، للصفوف من الخامس، وحتى الحادي عشر.



وقال الخضور، وفق إذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن هناك تواصلاً مع الطلاب، وتم توزيع الكتب عليهم كاستعداد مسبق، وتم تعميم البرتوكول الصحي على الجميع، وتم تعقيم كافة المدارس يوم الخميس، واليوم أيضاً سيتم التقييم مرة أخرى.



وأشار إلى أنه تم الإيضاح للطلاب، ومن منهم سيداوم الأحد، ومن سيداوم الاثنين، وتم إطلاق القناة التعليمية، وكذلك تغذية الموقع الإلكتروني، مشدداً على أن كل الاستعدادات، تجري على قدم وساق لافتتاح عملية تعليمية آمنة.



وبشأن قطاع غزة، أكد الخضور، أن قطاع غزة الوضع فيه ما زال على ما هو نتيجة تفشي فيروس (كورونا) هناك، مشيراً إلى أن العودة الشمولية للعام الدراسي، تتطلب توسعاً تعليمياً، وتعاون من الأهل، وتنفيذ البرتوكول الصحي كاملاً، حيث إننا على تواصل دائم مع وزارة الصحة.



وبشأن إمكانية اكتشاف حالات مصابة، نوه الخضور إلى أنه لا يمكنه الخوض في التفاصيل، ولكن سيكون هناك تدرج، وسيكون هناك وقوف على كل حالة بحالتها، وحسب طبيعة الحالة والظرف، حيث اكتشاف طالبتين في شعبة تختلف عن اكتشاف طالبتين في كل المدرسة.

رام الله - دنيا الوطن