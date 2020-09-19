نقيب المحامين: تصريحات فريدمان أحقاد شخصية ضد الرئيس أبو مازن لصموده بوجه المؤامرات







رام الله - دنيا الوطنقال نقيب المحامين الفلسطينيين، جواد عبيدات، إن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، فريدمان، تعكس مدى الأحقاد الشخصية على ثبات الرئيس أبو مازن، وصموده في وجه الضغوط و المؤامرات الدولية، التي تحاك ضد القضية الفلسطينية.واستهجن نقيب المحامين تصرفات المسؤولين الأمريكيين، في إقحام أنفسهم في الشأن الداخلي الفلسطيني، والذي ينم عن جهلهم الحقيقي في معرفة توجهات ومكونات البناء الوطني الفلسطيني، مؤكداً أن القوى الوطنية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني، تعتبر الإدارة الأمريكية سلطة طاغية، ومتآمرة على حقوق الشعب الفلسطيني.وطالب نقيب المحامين، المسؤولين الأمريكيين، بدعوة سلطات الاحتلال، بالسماح باجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في القدس المحتلة العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، والتي هي العائق الوحيد أمام إجراء الانتخابات الفلسطينية، بدلاً من إطلاق تصريحاتهم الحمقاء المخالفة والبعيدة كل البعد عن المبادئالخاصة بنصوص القوانين الفلسطينية، التي تنظم الأوضاع الفلسطينية، والتي اعترف بها معظم دول العالم والمنظمات الدولية، وذلك إن كانوا يؤمنون بالديمقراطية.واعتبر عبيدات، أن تلك التصريحات، تأتي في سياق إفلاس الإدارة الأمريكية الدائم، لفرض توجهاتها المشؤومة ضد حقوق الشعب الفلسطيني، والتي تأتي دائماً على نقيض القانون الدولي، والمعاهدات الدولية، التي شرعت وبكل قوة حق الشعب الفلسطيني، بإقامة دولتة المستقلة على كامل ترابه الوطني.وأكد نقيب المحامين، ان الرئيس محمود عباس، بصفتة رئيساً لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيساً لدوله فلسطين، هو من يمتلك حق التمثيل الحصري لكافة قضايا الشعب الفلسطيني، لدى كافة القوى الدولية من بينها الإدارة الأمركية.وقال عبيدات: إننا نسجل افتخارنا واحترامنا الكبير لصمود رمز القيادة الفلسطينية، الرئيس أبو مازن، تجاه هذا العدوان الممنهج، الذي لن يستطيع أن يحقق أهدافه المسمومة، مهما كانت تكلفة ضريبة الصمود الوطني، لأن قضية الشعب الفلسطيني قضية عادلة، لن تسقط بالتقادم، ولن ينسى الأحفاد حقوق الأجداد.