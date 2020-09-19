شؤون فلسطينية

تفاصيل صرف الحكومة دفعات مالية للعمال والمنشآت المتضررة من (كورونا)

تفاصيل صرف الحكومة دفعات مالية للعمال والمنشآت المتضررة من (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشف وزير العمل الفلسطيني، نصري أبو جيش، تفاصيل صرف دفعات مالية للعمال الفلسطينيين، والمنشآت المتضررة بسبب جائحة فيروس (كورونا).

وقال أبو جيش، وفق إذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إنه سيتم دعم 100 مُنْشَأة صغيرة ومتناهية الصغر في فلسطين، بعد اتفاقية تم توقيعها بين وزارة العمل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأضاف: "تم توقيع اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم صمود وإعادة إنعاش المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، وقد جاءت هذه الاتفاقية لدعم خطة الاستجابة الخاصة بوزارة العمل إثر جائحة كورونا".

وبين وزير العمل، أن قيمة الاتفاقية بلغت 600 ألف دولار أمريكي، حيث سيتم صرف 5 آلاف دولار لكل مُنْشَأة ، منها 25 في قطاع غزة، و75 في الضفة الغربية، مؤكداً أن عملية الصرف ستكون للقطاعات الأكثر تضرراً من الجائحة.

وتابع: "سيتم العمل على الاتفاقية منتصف تشرين الأول/ أكتوبر القادم ، حيث سيكون هناك رابط على صفحة وزارة العمل، للتواصل وتعبئة الاستمارات للمنشآت التي تضررت، وسيتم فرز هذه المنشآت، وبعدها سنعلن من الذي سيستفيد".

ولفت أبو جيش إلى أن لجنة الفرز، ستكون مشكلة من وزارة العمل وصندوق التشغيل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مبيناً أن هناك شروطاً لقبول تلك المنشآت، أهمها عدم تصريف عمالها في ظل الجائحة، وأن يكون عدد العمال فيها لا يتجاوز الـ 9 عمال، وأن تكون قد تضررت بالفعل، وحسب معلوماتنا.

وأكد وزير العمل على أن هناك مشروعاً لصرف مبلغ 700 شيكل لـ 68 ألف عامل ممن تضررت أعمالهم خلال الفترة الماضية بسبب جائحة (كورونا).

وأكمل: "تمت الاستعانة بالمسجلين لدى كل من وزارات العمل والتنمية، والحكم المحلي، وجهات أخرى، ويجري على تلك الأسماء الفرز والتدقيق".

وأشار وزير العمل، إلى أن عملية الفرز والتدقيق، ستكون لكي يحصل المحتاج فعلياً على هذه الدفعة، حيث سيكون الصرف نهاية هذا الشهر الحالي، بواقع 10 آلاف عامل كل أسبوع.

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