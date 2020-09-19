دولي

الوفيات تقترب من مليون عالميًا.. إجراءات مشددة بعد عودة (كورونا) بقوة

الوفيات تقترب من مليون عالميًا.. إجراءات مشددة بعد عودة (كورونا) بقوة
رام الله - دنيا الوطن
سجلت دول عديدة مستويات مرتفعة من الإصابات الجديدة والوفيات بوباء (كوفيد- 19)، دفعتها لإعلان إجراءات مشددة لاحتواء الأزمة.

يأتي ذلك، في وقت تجاوز عدد المتوفين عالميًا 956 ألفاً، بينما وصل عدد المتعافين 22 مليوناً من أصل أكثر من 30,6 مليون إصابة مؤكدة، وفق ما أحصاه موقع "وورلد ميتر" العالمي

عدد مفاجئ خلال الأسبوع

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن عدد الوفيات بسبب (كوفيد-19) سجل رقماً مفاجئاً هذا الأسبوع، مشيرة إلى أن عدد الوفيات الأسبوعية الناجمة عن الفيروس التاجي، والبالغة نحو 50 ألف شخص، مرتفعة بشكل غير مقبول، مع اقتراب تسجيل مليون وفاة في العالم.

وقالت المنظمة: إنه على الرغم من أن معدلات الوفيات والإصابات بالفيروس في العالم تعد في حالة استقرار بدلاً من أن ترتفع بشكل كبير، فإن الأرقام العالمية، تنطوي على زيادات مفاجئة على المستويات الإقليمية والمحلية الأدنى.

ارتفاع في البرازيل

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية مساء الجمعة تسجيل 39 ألفاً و797 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، و858 وفاة خلال اليوم الأخير.

وأشارت بيانات الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 5,308,014 إصابة، ووصلت حصيلة ضحايا الفيروس إلى 85,625 شخصاً، بعد تسجيل 2,539 حالة جديدة خلال 24 ساعة، مسجلة بذلك ثاني أكبر حصيلة وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أكبر حصيلة إصابات.

جنوب أفريقيا
وسجلت جنوب أفريقيا خلال الـ 24 ساعة المنقضية 2055 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، مما رفع الإجمالي لأكثر من 657 ألف حالة، بينما سجلت 85 وفاة جديدة، مما رفع عدد الوفيات إلى 15 ألفاً و857 حالة، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة.

الوضع في إسرائيل

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أمس الجمعة، عن تسجيل 5328 إصابة جديدة بالفيروس، وبلغت حصيلة الحالات الحرجة 577، فيما ارتفعت عدد الذين يتنفسون بواسطة أجهزة التنفس الصناعي إلى 153 حالة.

ووصل مجموع الإصابات النشطة إلى 46370، ورصدت وزارة الصحة الإسرائيلية 1169 حالة وفاة منذ انتشار الفيروس، فيما بلغت حصيلة الحالات المتعافية الإجمالية 129394.

وأعادت سلطات الاحتلال، فرض حجر صحي تام اعتباراً من الساعة الثانية ظهراً، أمس الجمعة، ولمدة ثلاثة أسابيع لمحاربة تفشي فيروس (كورونا) المستجد.

وهدد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، باتخاذ المزيد من الإجراءات لاحتواء (كورونا)، وقال "لا مناص من تشديد إجراءات الإغلاق؛ للحد من انتشار فيروس كورونا".

وستطال هذه الإجراءات 170 ألف عامل فلسطيني في الداخل الفلسطيني المحتل، فيما سيبقى آخرون يعملون ضمن تصاريح خاصة، من دون توفر معلومات حول طبيعة هذه التصاريح خلال فترة الإغلاق.

إجراءات صارمة بهولندا

وأعلنت الحكومة الهولندية، أمس الجمعة، تطبيق إجراءات صحية أكثر صرامة في مدينتي أمستردام وروتردام ومدن كبرى أخرى، وسط مخاوف من موجة ثانية من الإصابات بفيروس (كورونا).

الأرجنتين تمدد الإغلاق

وقررت حكومة الأرجنتين تمديد العمل بإجراءات الإغلاق الاقتصادي والاجتماعي في كافة أرجاء البلاد، حتى 11 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

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