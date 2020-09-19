شؤون فلسطينية

الاحتلال ينفذ عمليات اعتقال واقتحامات في الضفة والقدس

الاحتلال ينفذ عمليات اعتقال واقتحامات في الضفة والقدس
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، الليلة الماضية وفجر اليوم السبت عمليات اقتحام واعتقالات نفذتها قوات الاحتلال.

ففي القدس المحتلة شهدت بلدة العيساوية مواجهات عنيفة امتدت من ساعات الليلة حتى فجر السبت بين جنود الاحتلال وشبان فلسطينيين تصدوا لاقتحام بالحجارة والمفرقعات
النارية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المقدسي حمزة أبو ناب من أمام باب الساهرة، والشاب يوسف الكسواني بالقرب من المدخل الشرقي لبلدة العيساوية.

وقالت مصادر محلية في نابلس: "إن دوريات الاحتلال اقتحمت المنطقة الواقعة غرب حاجز بيت فوريك ومحيط منطقة المسلخ، بعد الاشتباه بتوقف سيارة فلسطينية، تبين أنها تعرضت لعطل فني".

واعتقلت قوات الاحتلال الفتى محمد معتصم نزال من وسط المدينة، وحاولت مداهمة حديقة الحيوانات، بغرض تفتيشها والعبث بمحتوياتها، لكن العاملين فيها أغلقوا الأبواب ولم يسمحوا للجنود بالدخول إليها، فيما تمكنت من اعتقال قلقيلية ليلا.

وشهد مخيم العروب في الخليل مواجهات مشابهة بعد إلقاء الحجارة على نقطة مراقبة للاحتلال قبالة المخيم.

واقتحمت قوات الاحتلال الليلة، بلدة عرابة جنوب غرب جنين، وفتشت عددا من المنازل خاصة في محيط متنزه البلدية، ما أدى لاندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.

ووفق تقرير دوري يصدره المكتب الإعلامي لحركة "حماس" في الضفة الغربية، ارتكبت قوات الاحتلال (1655) انتهاكا، شملت اعتقال (393) مواطنا، خلال شهر أغسطس الماضي بما يشكل ضعف عدد المعتقلين في شهر يونيو الذي سبقه.

ونفذت قوات الاحتلال (280) اقتحاما لمناطق مختلفة في الضفة والقدس، فيما بلغ عدد الحواجز الثابتة والمؤقتة في مناطق مختلفة من الضفة والقدس (341) حاجزا، كما بلغت عدد مداهمات منازل المواطنين (117) مداهمة، شهدت أعمال تفتيش وتخريب في محتوياتها، وتفجير أبواب عدد من المنازل.

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