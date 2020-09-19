مباحثات قطرية أمريكية حول صفقة أسلحة بقيمة 26 مليار دولار



وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، الجمعة، أن التعاون بين البلدين، قدم مساهمات مهمة لأنشطة مكافحة الإرهاب في المنطقة.



وأعربت الوزارة عن امتنانها، جراء استعداد قطر المستمر لاستضافة القوات العسكرية الأمريكية وفق (الأناضول).



ولفتت إلى أن الوفدين ناقشا التحسينات المخطط لها في القواعد الأمريكية، التي تستضيفها قطر.



كما عبّرت عن امتنانها إزاء تسليم طائرات (إيه إتش- 64 أباتشي) الأمريكية، إلى قطر، مضيفة: إن الوفدين تباحثا بشأن صفقة بيع أسلحة بقيمة 26 مليار دولار للدوحة.



رام الله - دنيا الوطنعقدت اللجنة العسكرية الاستشارية الأمريكية- القطرية، اجتماعًا في العاصمة واشنطن، بحثت خلاله بيع أسلحة إلى قطر بقيمة 26 مليار دولار.