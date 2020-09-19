أصوات بارزة من حركة النهضة تُطالب الغنوشي بعدم الترشح لولاية ثالثة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

طالَب عدد من قيادات حزب (النهضة) التونسي، قالت وسائل إعلام محلية: إن عددهم يفوق المئة، رئيس الحزب راشد الغنوشي، بعدم الترشح لولاية ثالثة على رأس الحركة، بمناسبة المؤتمر الـ 11 للحزب، المقرر نهاية السنة الجارية.



وتضمنت قائمة الموقّعين على العريضة، أعضاء من المكتب التنفيذي، ومجلس الشورى، وهما أعلى سلطة في الحزب، إضافة إلى نواب بالبرلمان وقيادات جهوية، وأعضاء المكاتب المحلية للحزب وفق (الحرة).



واعتبر الموقّعون على العريضة، أن التزام الغنوشي، سيؤكد احترام النظام الداخلي لحركة النهضة، الذي ينص على عدم الترشح أكثر من مرتين لرئاسة الحركة.



وحرص الموقعون على العريضة، على التأكيد على مبدأ التداول في ضوء التحضير للمؤتمر المقرر في كانون الأول/ ديسمبر المقبل.



ووفق وسائل إعلام تونسية، فإن حزب النهضة، أضحى منقسماً على نفسه بين من يدعو لتعديل النظام الداخلي لإبقاء الغنوشي في القيادة، ومن يدعو لتطبيق القانون الداخلي الساري والبدء في البحث عن أسماء جديدة لاستلام الرئاسة.



ورداً على ذلك، أصدرت الحركة بياناً الجمعة قالت فيه: إن لجان الإعداد لمؤتمرها المقبل، ستتفاعل مع كل المقترحات، بما في ذلك العريضة التي تطالب زعيمها راشد الغنوشي، بتأكيد عدم نية الترشح لولاية ثالثة.



وجاء في بيان الحركة، الذي تداولته وسائل إعلام محلية، أن المكتب التنفيذي، يتفهّم رأي المبادرين بالعريضة، وغيرها من الرؤى والمبادرات، ويذكر كافّة أبناء الحركة ومناضليها من مختلف الأجيال، أنّه تمّ إفراز لجنتي الإعداد المادّي والمضموني، للسهر على إدارة الحوار.



وجاء في البيان، أن المكتب التنفيذي "يجدد التزامه بدعم الجهود المبذولة من أجل عقد المؤتمر في الآجال المحددة.