الصحة بغزة: تسجيل (90) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال ال24 ساعة ماضية

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيل ( 90) إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية.



وقالت الوزارة في تقريرها اليومي ان عدد العينات التي جرى فحصها 1281 عينة، حيث تعافي 18 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.



وأوضحت الوزارة أن اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي وصل 2313 اصابة منها، بينما بلغ عدد الحالات النشطة

1810 حالة، أما المتعافين 486 حالة.



وأكدت أن غرفة عمليات الطوارئ في وزارة الصحة تتابع تطورات الحالة الوبائية والاجراءات التي تتناسب مع درجة خطورة كل منطقة.



وأوضح أن منحنى تسجيل اصابات فيروس كورونا لازال غير مستقر ويدعونا لمزيد من الحذر والالتزام.



وأضافت أن استهتار شريحة من المواطنين وعدم التزامهم بالضوابط الصحية سيتسبب بمزيد الاصابات وبؤر التفشي وسيكون له عواقب وخيمة.



وأهابت بكافة المواطنين الى تحصين انفسهم ومن حولهم بالالتزام بارتداء الكمامة وغسل اليدين والمحافظة على التباعد الجسدي والبعد عن التجمعات.



ودعت الجميع الى المحافظة على كبار السن وذوي الامراض المزمنة والاطفال وضعيفي المناعة وعدم خروجهم من المنازل الا للضرورة.



وأكدت الصحة ان مواردنا الصحية مستنزفة وسنكون امام منعطف خطير خلال ايام جراء استمرار نقص الادوية والمسحات والكتات المخبرية ومتطلبات مواجهة الوباء.



وطالبت الجهات المعنية الى توفير الدعم الطارئ والعاجل لوزارة الصحة لضمان استمرار الخدمات الصحية وتحقيق الاستجابة المطلوبة لمواجهة الوباء في قطاع غزة.





غزة - دنيا الوطن