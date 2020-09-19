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(كورونا) يبدأ بالانحسار في السعودية

(كورونا) يبدأ بالانحسار في السعودية
رام الله - دنيا الوطن
واصل منحنى الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد- 19) في السعودية، الانخفاض، مسجلاً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أدنى معدل إصابة بالفيروس منذ 5 أشهر، بـ 576 إصابة جديدة، توزعت ما بين 81 مدينة ومحافظة في أنحاء المملكة.

وأشارت وزارة الصحة السعودية في بيان أمس (الجمعة) إلى تقلص عدد الحالات النشطة في البلاد إلى 15 ألفاً و938 حالة معظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، ومنها ألف حالة حرجة فقط وسط ارتفاع في حالات التعافي من الفيروس بصورة ملحوظة وفق (الشرق الأوسط).

وأوضحت وزارة الصحة السعودية، أن عدد الحالات المؤكدة في البلاد بلغ 328 ألفاً و720 حالة بعد إضافة 576 إصابة جديدة بالفيروس أمس، في الوقت الذي أشارت إلى ارتفاع حالات التعافي إلى 308 آلاف و352 حالة بعد تسجيل 1145 حالة تعاف جديدة.

وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها 576 حالة منها 39% إناث، 61% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 10%، وكبار السن 6%، فيما بلغ عدد الوفيات 4 آلاف و430 حالة وفاة، بإضافة 31 حالة وفاة جديدة.

ولفتت الوزارة السعودية النظر إلى إجراء 49 ألفاً و700 فحص مخبري جديد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

- الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس شفاء 865 إصابة من مرض (كوفيد - 19) في الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين من المرض في البلاد 88 ألفا و776 حالة، بينما رصدت الصحة الكويتية 704 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وأوضحت الصحة الكويتية في بيان لها اليوم أن إجمالي إصابات كورونا في البلاد منذ تفشي الجائحة وحتي الآن ارتفع لـ 98 ألفاً و528 حالة.

كما سجلت الصحة الكويتية 5 وفيات جديدة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 580 حالة. وأشار الدكتور عبد الله السند المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة بالكويت إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها في الساعات الـ24 الماضية بلغ 5928 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 701484 فحصا.

- البحرين
ورصدت وزارة الصحة البحرينية 705 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد وفقاً لما أظهرته الفحوصات التي أجرتها أول من أمس على 12 ألفاً و796 شخصاً.

وأشارت الوزارة البحرينية إلى ارتفاع معدل حالات الشفاء في البلاد إلى 56 ألفاً و807 حالات بعد شفاء 643 حالة بينما تم تسجيل حالتين وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 219 حالة.

-قطر
وأعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، عن تسجيل 224 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة. 

وأشارت (الصحة) في بيان، إلى تسجيل حالة وفاة جديدة، فضلا عن شفاء 209 حالات من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 119 ألفاً و822 حالة.

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