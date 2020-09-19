لليوم الـ 26.. استمرار تشديد الإجراءات بغزة لمواجهة (كورونا)

يتواصل تشديد الإجراءات في قطاع غزة، لليوم الـ 26 على التوالي؛ لمحاربة تفشي فيروس (كورونا) المستجد.





ودعت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، المواطنين إلى الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، حفاظًا على سلامتهم، وخاصة في ظل تخفيف إجراءات حظر التجول في بعض مناطق ومحافظات القطاع.





ويأتي ذلك، فيما قررت وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني، السماح بإعادة فتح المحال التجارية في سوق شارع عمر المختار بمدينة غزة، بشكل جزئي، اعتبارًا من يوم السبت، وفق ضوابط وشروط صحية.





وأوضحت أنّ محال الملابس، سيتمّ فتحها أيام (السبت، والاثنين، والأربعاء)، فيما سيتمّ فتح محال الذهب والأحذية أيام (الأحد، والثلاثاء، والخميس) من كل أسبوع.





وأشارت إلى أنّ فتح المحال، سيكون من الساعة 10:00 صباحًا حتى الساعة 6:00 مساء، مشدّدة على ضرورة الالتزام بالإغلاق التام بخلاف هذه الفترة، وتحت طائلة المسؤولية.





وكانت وزارة الصحة في غزة، أعلنت الجمعة، عن تسجيل حالة وفاة و47 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وقالت الصحة في ملخص تقريرها اليومي لفيروس (كورونا): إن المواطن حسن أحمد اللحام (70 عامًا) من مدينة خانيونس توفي إثر إصابته بالفيروس.





وأشارت إلى أن عدد العينات الجديدة، التي جرى فحصها بلغ 1443 عينة، مبينة تعافي 48 حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا).





وذكرت أن إجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي بلغ 2223 إصابة منها 1738 حالات نشطة و468 حالة تعافي و17 حالة وفاة.





وأعلنت الصحة أنها تمر بمرحلة خطيرة من نقص الأدوية والمسحات والكتات المخبرية ومتطلبات مواجهة الوباء، مطالبة كافة الجهات المعنية باتخاذ خطوات عاجلة؛ لضمان تحقيق الاستجابة المطلوبة؛ لمواجهة الوباء في قطاع غزة.





وتفرض وزارة الداخلية في غزة منذ 24 آب/ أغسطس الماضي، إجراءات مُشددة في إطار مواجهة انتشار الفيروس، وتضمن حظر التجول في جميع محافظات القطاع مع تخفيف الإجراءات في بعض المناطق، وكذلك الفصل بين المحافظات، وتقسيمها إلى مربعات وأحياء.

رام الله - دنيا الوطن