شؤون فلسطينية

"حرية" يرسل بلاغاً لعدد من المقررين الخاصين المعنيين بالإعدام خارج إطار القضاء والقانون

"حرية" يرسل بلاغاً لعدد من المقررين الخاصين المعنيين بالإعدام خارج إطار القضاء والقانون
رام الله - دنيا الوطن
أرسل تجمع المؤسسات الحقوقية حرية يوم الجمعة 18 سبتمبر / أيلول 2020م بلاغاً إلى كل من المقرر الخاص المعني بالإعدام خارج إطار القضاء والقانون والمقرر المعني بحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وقال التجمع في بلاغه" : أنه مساء امس الجمعة الموافق 18 أغسطس/ أيلول 2020م أضافت سلطات الاحتلال جريمة جديدة لسجلها الإجرامي، فقد أطلقت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" قنابل الصوت بشكل همجي على مجموعة من الفلسطينيين قرب من حاجز "برطعة" جنوب غرب جنين".

واستهدفت طبيب الأسنان نضال محمد جبارين (54 عاما) الذي كان في زيارة لأقاربه في مدينة "برطعة" وأثناء مروره عن الحاجز أطلقت قنبلة صوت باتجاهه فسقطت بجانبه مما أدت لإصابته بالصدمة وسقوطه على الأرض وترك ملقى على الأرض ولم تقدم له المساعدة الطبية، حتى أبلغ الهلال الأحمر
الفلسطيني بالحادث من قبل أحد المواطنين فتم نقله لمستشفى جنين الحكومي، وتبين أنه أصيب بسكتة قلبية أصابته نتج عنها مقتله على الفور.

وأشار التجمع أن هذه السياسية الاجرامية من قتل واستهداف للفلسطينيين هو سياسة ممنهجة تنتهجها سلطات الاحتلال على الحواجز العسكرية في الضفة الغربية لتصفيتهم جسدياً، وتفرض قيوداً صارمة وتعسفية من خلالها.

وقال التجمع بأن هذه السياسة تخالف قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان عموماً والقانون الدولي الإنساني واتفاقيتي جنيف الرابعة والعهدين الدوليين والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتنتهك على وجه التحديد الحق في الحياة والحق في الحركة والتنقل.

وتُعتبر جريمة قتل عمد خارج إطار القانون والقضاء تستوجب تدخل عاجل لوقف هذه السياسة وتشكيل لجنة تحقيق أممية للوقوف على هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.

وطالب التجمع في بلاغه بتدخل عاجل لوقف هذه السياسة الاجرامية وفتح تحقيق دولي فيها ككل، وفي حادثة قتل الطبيب نضال جبارين على وجه الخصوص.

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