فلسطين تُسجل أول وفاة لسيدة حامل مصابة بفيروس (كورونا)

سجلت فلسطين، اليوم السبت، أول حالة وفاة لسيدة حامل مصابة بفيروس (كورونا) المستجد في محافظة قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة.





وقال رافع رواجبة، محافظة قلقيلية: إن فلسطين سجلت أمس الجمعة، وفاة مواطنة حامل مصابة بفيروس (كورونا) تبلغ من العمر (39 عاماً) وتعاني من أمراض، مشيراً إلى أنها وضعت

جنينها قبل الوفاة ووضع الجنين مستقر حالياً".



وأوضح رواجبة، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن أعداد المصابين بالفيروس، ارتفعت، وتم اكتشاف بؤر جديدة للفيروس خاصة في القرى.





وأكد أن هناك حالة تصاعدية لأعداد الإصابات بفيروس (كورونا) في المحافظة، ووصلت لحالة مقلقة ومزعجة، نتيجة استهتار المواطنين بشأن الإجراءات الوقائية.



وأضاف: "بعد نزول مؤشر الإصابات خلال الأسبوع المنصرم، عاد للصعود مجدداً، حيث إن هناك نحو 463 إصابة نشطة على مستوى المحافظة".

رام الله - دنيا الوطن