طالع: الأسعار المحدثة للخضروات والدجاج واللحوم في غزة اليوم

نشرت وزارة الزراعة في غزة، صباح اليوم السبت 19 أيلول/ سبتمبر 2020، قائمة الأسعار المحدثة الخاصة بأسعار الخضروات والدجاج والبيض، وهي ما زالت محافظة على استقرارها في ظل انتشار فيروس (كورونا).





وفيما يلي أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في غزة اليوم، بالشيكل الإسرائيلي:





طماطم: 2





خيار: 2.5





بصل: 2.5





كوسا: 2.5





باذنجان: 1.2





بطاطس: 2





فلفل: 2





جزر: 2





ثوم: 8





ملفوف: 0





زهرة: 4





قرع: 2





ليمون: 2.5





ملوخية: 2





فاصولياء: 3





بيض: 10





دجاج: 9.5





لحمة: 35

رام الله - دنيا الوطن