شؤون فلسطينية

الجبهة الديمقراطية تنظم وقفة مع الأسرى في جنين

الجبهة الديمقراطية تنظم وقفة مع الأسرى في جنين
رام الله - دنيا الوطن
نظمت الجبهة الديمقراطية وقفة احتجاجية مع الأسرى في سجون الاحتلال وعدد واسع من قيادة وكوادر الجبهة في المحافظة وفصائل العمل الوطني والاسلامي واهالي بلدة سيلة الظهر، للمطالبة بالإفراج عن الاسير ماهر الاخرس والمضرب عن الطعام منذ 54 يوما.

وألقى الرفيق فاعور صبح عضو قيادة الجبهة في محافظة جنين كلمة حيا خلالها صمود أسرانا الابطال داخل سجون الاحتلال داعيا الى مزيد من الحراك من اجل نصرة اسرانا الابطالمحملاً سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير ماهر الأخرس والذي ما زال مضربا عن الطعام الامر الذي أدى إلى تدهور حالته الصحية.

ودعى صبح كافة المؤسسات الدولية الى تحمل مسؤولياتها ازاء ما يتعرض له الاسير ماهر وكافة الاسرى من ظلم ممنهج في سبيل النيل من كرامتهم والعمل على اطلاق سراحهم خصوصا وان القضية الفلسطينية تمر في ظروف صعبة جراءة ممارسات التطبيع التي انتهجتها بعض الدول العربية مع الاحتلال الاسرائيلي.

وأكد أن الشعب الفلسطيني لن يترك هذه الدول وغيرها ان تعبث بالدم الفلسطيني ولن تسمح لهم بالمتاجرة بمقدرات شعبناوان الجبهة ستبقى قضية الاسرى اولى قضاياها الاساسية حتى تحرير كافة اسرانا من سجون الاحتلال.

وألقى راغب ابو دياك منسق فصائل العمل الوطني كلمته في المحافظة مؤكداً أن القوى الوطنية والاسلامية وكافة مكونات شعبنا ستبقى صفا واحدا لدعم صمود اسرانا الابطال حتى نيل مطالبهم المشروعة في الحرية من سجون الاحتلال.

ودعا كافة أبناء الشعب الفلسطيني لمزيدا من الحراك اليومي لنصرة اسرانا الابطال من سجون الاحتلال كما دعى كافة المؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية والصليب الاحمر التدخل والعمل على انقاذ حياة اسرانا حتى يتم تحريرهم من الأسر.

بدوره حيا خضر عدنان جميع أبناء الشعب الفلسطيني في كافة اماكن تواجدهم ومبرقا تحيات شعبنا الفلسطيني الى كافة الاسرى ومشيدا بدور الرفاق في الجبهة الديمقراطية وكافة القوى الوطنية والاسلامية على الدور الذي يبذلوه نصرة لاسرانا داخل سجون الاحتلال مؤكدا على استمرار نضال شعبنا حتى نيل حقوقهم وتحريرهم من داخل سجون الاحتلال.

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