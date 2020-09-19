محافظ قلقيلية: أعداد الإصابات بفيروس (كورونا) في تزايد والوضع مقلق

أكد رافع رواجبة محافظ قلقيلية، صباح اليوم السبت، أن هناك حالة تصاعدية لأعداد الإصابات بفيروس كورونا في المحافظة، ووصلت لحالة مقلقة ومزعجة نتيجة استهتار المواطنين بشأن الإجراءات الوقائية.





وقال رواجبة في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" :" بعد نزول مؤشر الإصابات خلال الأسبوع المنصرم ، عاد للصعود مجدداً، حيث أن هناك نحو 463 إصابة نشطة على مستوى المحافظة.





وأضاف :" كانت هناك حالة وفاة أمس لمواطنة بعمر الـ39 عاماً تعاني من أمراض، وكانت حامل ووضعت جنينها قبل الوفاة ووضع الجنين مستقر حالياً ".





وأشار إلى أن الأعداد إرتفعت وتم اكتشاف بؤر جديدة لفيروس كورونا خاصةً في القرى.

رام الله - دنيا الوطن