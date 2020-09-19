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ولي العهد السعودي يوجه رسالة إلى "فرسان المعركة الشرسة"

ولي العهد السعودي يوجه رسالة إلى "فرسان المعركة الشرسة"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
وجه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، رسالة إلى رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مازن بن إبراهيم الكهموس.

وأوضح مصدر مسؤول في الهيئة أن الكهموس تلقى رسالة شكر وتقدير من ولي العهد السعودي موجهة إلى منسوبي الهيئة كان نصها: "بيض الله وجوهكم، وانقلوا شكري لكل فرد من منسوبي جهازكم، وهم اليوم فرسان هذه المعركة الشرسة ضد الفساد لاستئصاله من وطننا الغالي علينا جميعا"، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

من جانبه، أكد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مازن بن إبراهيم الكهموس. أن رسالة ولي العهد السعودي محل ثقة واعتزاز ومبعث تقدير لما تبذله القيادة الرشيدة من دعم ومساندة للهيئة لمباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها بمكافحة الفساد المالي والإداري بجميع مظاهره وصوره وأشكاله.

وأكد أن الهيئة مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين.

وتأتي رسالة ولي العهد السعودي، بعدما ذكر مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اليوم الجمعة، أنها عالجت 227 قضية جنائية، في الفترة الماضية، من خلال الإيقاف والتحقيق مع 374 مواطنا ومقيما، ويجري العمل على إحالة من ثبت تورطهم للمحكمة المختصة لإجراء المقتضى النظامي بحقهم.

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