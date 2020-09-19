دولي

أوباما يكشف أسراراً خطيرة بمذكرات "أرض الميعاد" بعد الانتخابات الأمريكية

أوباما يكشف أسراراً خطيرة بمذكرات "أرض الميعاد" بعد الانتخابات الأمريكية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، عن طرح مذكراته الرئاسية قريبا، وذلك في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وقال أوباما وهو أول رئيس أسود البشرة للولايات المتحدة، في بيان له عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي إن الكتاب "سيحاول تقديم وصف صادق عن رئاسته"، بحسب شبكة (سي إن إن) الأمريكية.

ومن المقرر طرح مذكرات أوباما الرئاسية بعنوان "أرض الميعاد" في 17 نوفمبر، أي بعد أسبوعين فقط من الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وغرد أوباما لمتابعيه في بيانه: "ليس هناك شعور يضاهي الانتهاء من كتابة كتاب، وأنا فخور به"، متابعاً عن مذكراته: في" أرض الميعاد" أحاول تقديم تقرير صريح عن رئاستي، والقوى التي نكافح معها كأمة، وكيف يمكننا معالجة انقساماتنا وجعل الديمقراطية تعمل لصالح الجميع".

وسيتم طرح مذكرات أوباما الرئاسية بـ25 لغة، وتتكون من 768 صفحة.

والكتاب المرتقب هو الأول من كتابين من مذكرات أوباما، ويغطي الفترة التي بدأت منذ بداية حياته السياسية حتى انتخابه الأول وسنواته الأولى داخل المكتب البيضاوي، ويختتم الكتاب بعملية قتل زعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن.

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