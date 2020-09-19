دولي

شاهد: ترامب يصف (كورونا) بالأمر الجيد بسبب "الأشخاص المقززين"

شاهد: ترامب يصف (كورونا) بالأمر الجيد بسبب "الأشخاص المقززين"
دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
قالت مساعدة سابقة في البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صرح في إحدى المرات أن فيروس (كورونا) المستجد قد يكون أمراً جيداً.

وقالت أوليفيا تروي إن ترامب قال ذات مرة إن (كورونا) قد يكون "أمر جيدا" لأنه سيمنعه من الاضطرار إلى مصافحة "الأشخاص المثيرين للاشمئزاز"، وفق وكالة (سبوتنك).

وكانت تروي ضمن الفرقة المعنية بفيروس "كورونا" في البيت الأبيض، وأحدث عضو سابق في إدارة ترامب، كما أنها كانت كبيرة المستشارين لنائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس.

وأشارت تروي في مقطع مصور لها إلى أن العمل مع الرئيس كان "مرعبا" بحسب تعبيرها، وادعت أنه كان مهتما بإعادة انتخابه أكثر من اهتمامه بحماية الأمة من الفيروس.

وتزعم تروي أنه خلال أحد اجتماعات فرقة العمل التي حضرتها، قال ترامب: "ربما يكون هذا الشيء (كوفيد) أمرا جيدا، أنا لا أحب مصافحة الناس، لست مضطرا إلى مصافحة هؤلاء الأشخاص المقززين".

وعلقت على كلامه في المقطع المصور: "هؤلاء الأشخاص المقززون هم نفس الأشخاص الذين يدّعي أنه يهتم بهم، هؤلاء هم الأشخاص الذين مازالوا يذهبون إلى مسيراته اليوم ولديهم ثقة كاملة فيه، الحقيقة هي أنه في الواقع لا يهتم بأي شخص آخر سوى نفسه".

 


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