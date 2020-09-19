شاهد: ترامب يصف (كورونا) بالأمر الجيد بسبب "الأشخاص المقززين"

وكانت تروي ضمن الفرقة المعنية بفيروس "كورونا" في البيت الأبيض، وأحدث عضو سابق في إدارة ترامب، كما أنها كانت كبيرة المستشارين لنائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس.وأشارت تروي في مقطع مصور لها إلى أن العمل مع الرئيس كان "مرعبا" بحسب تعبيرها، وادعت أنه كان مهتما بإعادة انتخابه أكثر من اهتمامه بحماية الأمة من الفيروس.وتزعم تروي أنه خلال أحد اجتماعات فرقة العمل التي حضرتها، قال ترامب: "ربما يكون هذا الشيء (كوفيد) أمرا جيدا، أنا لا أحب مصافحة الناس، لست مضطرا إلى مصافحة هؤلاء الأشخاص المقززين".وعلقت على كلامه في المقطع المصور: "هؤلاء الأشخاص المقززون هم نفس الأشخاص الذين يدّعي أنه يهتم بهم، هؤلاء هم الأشخاص الذين مازالوا يذهبون إلى مسيراته اليوم ولديهم ثقة كاملة فيه، الحقيقة هي أنه في الواقع لا يهتم بأي شخص آخر سوى نفسه".