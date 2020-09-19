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فرنسا توجه دعوة للسياسيين اللبنانيين بشأن تشكيل الحكومة الجديدة

فرنسا توجه دعوة للسياسيين اللبنانيين بشأن تشكيل الحكومة الجديدة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية الفرنسية، يوم الجمعة، إنه ينبغي للقوى السياسية اللبنانية الاضطلاع بمسؤولياتها وتشكيل حكومة على الفور تحت رعاية رئيس الوزراء مصطفى أديب.

ونقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أنييس فون دير مول، قولها في إفادة صحفية يومية "في الوقت الذي يواجه فيه لبنان أزمة غير مسبوقة، فإن فرنسا تأسف لعدم التزام الساسة اللبنانيين بتعهداتهم التي أعلنوها في أول سبتمبر/ أيلول وفقا للإطار الزمني المعلن".


وأضافت: "نحث كل القوى اللبنانية على الاضطلاع بمسؤولياتها والموافقة دون تأخير على التشكيلة (التي رشحها) مصطفى أديب لحكومة مهام تقدر على تنفيذ الإصلاحات اللازمة للوفاء بتطلعات الشعب اللبناني".

وكانت فرنسا قد وجهت رسالة، الأربعاء الماضي، إلى اللبنانيين، وذلك بعد انقضاء المهلة التي أعطاها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمسؤولين لتشكيل حكومة جديدة.

وأصدرت الرئاسة الفرنسية بيانا قالت فيه أن "الأوان لم يفت لتشكيل حكومة جديدة والعمل من أجل مصلحة لبنان".

وفي السياق نفسه، نقلت وكالة "رويترز" تصريحات مسؤول فرنسي قال فيها: "تأسف فرنسا لأن الزعماء السياسيين اللبنانيين لم ينجحوا في الوفاء بالتعهدات التي تعهدوا بها للرئيس ماكرون في الأول من سبتمبر/أيلول 2020 وفقا للإطار الزمني المعلن".

وأضاف المسوؤل قائلا: "لم يفت الأوان بعد يجب على الجميع تحمل مسؤولياتهم والعمل أخيرا لمصلحة لبنان وحدها من خلال السماح لمصطفى أديب بتشكيل حكومة على مستوى خطورة الوضع".

وكان ماكرون قد أكد في آخر زيارة له إلى لبنان أن السياسيين اللبنانيين تعهدوا بإنجاز تشكيل حكومة جديدة خلال مدة 15 يوما، انتهت أمس، وكذلك إنجاز إصلاحات جوهرية خلال 8 أسابيع.

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