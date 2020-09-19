دولي

جون بادين يسير على خُطى ترامب ويُهاجم "تيك توك"

جون بادين يسير على خُطى ترامب ويُهاجم "تيك توك"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، إن شركة تطبيق (تيك توك) المملوكة للصين مصدر قلق خطير، لكن تصرفات منافسه الجمهوري، الرئيس الحالي، دونالد ترامب، تثير القلق أكثر.

وأضاف بادين، وفق وكالة (سبوتنك): "أعتقد أن هذه المسألة تثير قلقًا خطيرًا كون شركة تطبيق (تيك توك) لديها إمكانية الوصول إلى مئات الملايين، من بينهم أكثر من مائة مليون شاب في الولايات المتحدة. هذا مصدر قلق. لكن ما يقلقني أكثر هو ما يفعله ترامب وكيفية قيامه بذلك".

وفرضت الولايات المتحدة سلسلة من القيود على الشركات الصينية بدعوى "تهديد الأمن القومي" وخاصة "هواوي" عملاق الاتصالات الصينية الرائدة في مجال شبكات الجيل الخامس. كما قررت واشنطن حظر تطبيق "تيك توك" وتضغط على الشركة الصينية مالكة التطبيق لبيع عملياته في الولايات المتحدة.

وأعلنت السلطات الأمريكية أنها ستقوم بحظر التطبيقات الصينية "تيك توك" و"وي تشات" في البلاد اعتبارا من 20 أيلول/سبتمبر.

ووفقا لوكالة "رويترز"، نقلا عن ممثلين من وزارة التجارة الأمريكية، فإن الحكومة الأمريكية ستصدر توجيها إلى شركتي "آبل" و"غوغل" وغيرهما لإزالة التطبيقات الصينية من متاجر التطبيقات في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويشار إلى أن السلطات لن تجبر المستخدمين القدماء للتطبيقات بحذفها والتوقف عن استخدامها، ولكنهما لن تسمح بحصولهم على التحديثات.

وأضاف مسؤولون في وزارة التجارة: "قد ترفع الولايات المتحدة الحظر المفروض على تنزيل تيك توك إذا وافق الرئيس دونالد ترامب على صفقة امتلاك التطبيق"، ويأتي ذلك على خلفية مساعي الإدارة الأمريكية لزيادة الضغط على الشركات الصينية.

أخبار ذات صلة

أوباما يكشف أسراراً خطيرة بمذكرات &#34;أرض الميعاد&#34; بعد الانتخابات الأمريكية

أوباما يكشف أسراراً خطيرة بمذكرات "أرض الميعاد" بعد الانتخابات الأمريكية

شاهد: ترامب يصف (كورونا) بالأمر الجيد بسبب &#34;الأشخاص المقززين&#34;

شاهد: ترامب يصف (كورونا) بالأمر الجيد بسبب "الأشخاص المقززين"

ترامب: سبع أو ثماني دول عربية تسعى لإبرام اتفاقيات السلام ويمكن للكويت الانضمام إليها

ترامب: سبع أو ثماني دول عربية تسعى لإبرام اتفاقيات السلام ويمكن للكويت الانضمام إليها

ترامب يزف &#34;أخبارا سعيدة&#34; بشأن لقاح (كورونا)

ترامب يزف "أخبارا سعيدة" بشأن لقاح (كورونا)

الصحة العالمية: (كورونا) أثبت عدم جاهزية العالم لمواجهة الجائحات

الصحة العالمية: (كورونا) أثبت عدم جاهزية العالم لمواجهة الجائحات

جونسون: لا مفر من موجة ثانية لـ (كورونا ) وندرس كل السيناريوهات

جونسون: لا مفر من موجة ثانية لـ (كورونا ) وندرس كل السيناريوهات

إصابة رئيس غواتيمالا بفيروس (كورونا)

إصابة رئيس غواتيمالا بفيروس (كورونا)

ترامب: لو كان الأمر بيد بايدن لكان سليماني وبن لادن على قيد الحياة

ترامب: لو كان الأمر بيد بايدن لكان سليماني وبن لادن على قيد الحياة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الاحتلال يقتحم عرابة جنوب غرب جنين

الاحتلال يقتحم عرابة جنوب غرب جنين

محافظ طولكرم: إغلاق بلدة دير الغصون 48 ساعة بدءاً من الغد

محافظ طولكرم: إغلاق بلدة دير الغصون 48 ساعة بدءاً من الغد

جنين: تشييع جثمان الشهيد الطبيب نضال جبارين

جنين: تشييع جثمان الشهيد الطبيب نضال جبارين

مواجهات مع قوات الاحتلال على المدخل الشمالي لمدينة البيرة

مواجهات مع قوات الاحتلال على المدخل الشمالي لمدينة البيرة

محافظة قلقيلية: تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

محافظة قلقيلية: تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية

قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية

الاحتلال يبعد مقدسييْن عن المسجد الأقصى لمدة ستة أشهر

الاحتلال يبعد مقدسييْن عن المسجد الأقصى لمدة ستة أشهر

جنوب إفريقيا: موقفنا ثابت من القضية الفلسطينية ومستمرون في دعمها وإسنادها

جنوب إفريقيا: موقفنا ثابت من القضية الفلسطينية ومستمرون في دعمها وإسنادها

منوعات

محمد صبحي يخرج عن صمته بعد 30 عاماً ويكشف حقيقة طرده عبلة كامل

محمد صبحي يخرج عن صمته بعد 30 عاماً ويكشف حقيقة طرده عبلة كامل

صمتت 24 عاما.. عارضة أزياء تتهم ترامب بالاعتداء عليها

صمتت 24 عاما.. عارضة أزياء تتهم ترامب بالاعتداء عليها

عمليات التجميل تمنع إلهام الفضالة من قَبول هذا الدور

عمليات التجميل تمنع إلهام الفضالة من قَبول هذا الدور

أمير كرارة يتذكّر طفولة شقيقته نور بعد زواجها

أمير كرارة يتذكّر طفولة شقيقته نور بعد زواجها

شادية تهدي يسرا باقة من الورود في حفل زفافها (صورة)

شادية تهدي يسرا باقة من الورود في حفل زفافها (صورة)

الفلسطيني محمد حديد يثير الجدل حول ولادة جيجي

الفلسطيني محمد حديد يثير الجدل حول ولادة جيجي

شاهد: فيفي عبده بإطلالة مثيرة بفستان اصفر

شاهد: فيفي عبده بإطلالة مثيرة بفستان اصفر

بعد حبسهما.. النيابة العامة تأمر بتسليم إبنة أحمد حسن وزينب إلى جدتها

بعد حبسهما.. النيابة العامة تأمر بتسليم إبنة أحمد حسن وزينب إلى جدتها

شاهد: لأول مرة.. أحمد العوضي يروي تفاصيل علاقته بـ&#34;ياسمين عبدالعزيز&#34;

شاهد: لأول مرة.. أحمد العوضي يروي تفاصيل علاقته بـ"ياسمين عبدالعزيز"

أحلام تستفز جمهور أصالة بترويجها لالبومها وحديثها عن &#34;مخارج الحروف&#34;

أحلام تستفز جمهور أصالة بترويجها لالبومها وحديثها عن "مخارج الحروف"

عربي

هزّة أرضية بقوة 5.8 تضرب السواحل المصرية الشمالية

هزّة أرضية بقوة 5.8 تضرب السواحل المصرية الشمالية

الدفاع المدني السوداني: مصرع 121 شخصا جراء الفيضانات والسيول

الدفاع المدني السوداني: مصرع 121 شخصا جراء الفيضانات والسيول

إصابة جندي عراقي بانفجار عبوة استهدفت التحالف الدولي بمحافظة صلاح الدين

إصابة جندي عراقي بانفجار عبوة استهدفت التحالف الدولي بمحافظة صلاح الدين

صحيفة: إسرائيل ستصنع أجنحة (F-35) للإمارات

صحيفة: إسرائيل ستصنع أجنحة (F-35) للإمارات