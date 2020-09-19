فتح: القيادة الفلسطينية لا تُهدد والشعب من يختار قيادته

قال نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، فايز أبو عيطة، إنه لا يمكن لأي قوة في العالم اختيار رئيس أو قيادة للشعب الفلسطيني، مضيفاً: "القيادة الفلسطينية لا تُهدد أبداً".





وأضاف أبو عيطة، وفق قناة (الجزيرة): "الرئيس الفلسطيني محمود عباس على رأس الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية بإنتخابات حرة ونزيهة ولا يمكن لأي قوة في العالم أن تُغير أو تختار رئيساً للشعب الفلسطيني.



وأكد أبو عيطة، أن هناك موقف من الإدارة الأمريكية تجاه القيادة الفلسطينية وكأنها تريد أن تملي على الشعب الفلسطيني قيادة جديدة، أو تملي على الرئيس عباس ما تريد، أو أن هناك مخطط إسرائيلي أمريكي لإستبدال القيادة الفلسطينية.



وأشار إلى أن التهديدات الأمريكية الإسرائيلية لن تثني الرئيس ولا القيادة ولا الشعب عن استمرار في رفضه لصفقة القرن وإجراءات الضم والتطبيع لأن هذا مرفوض.



وتابع: "إذا فكرت أمريكا بفرض حصار على القيادة الفلسطينية بوسائل الابتزاز حتى ترضخ، فنحن نقول لهم أن القيادة الفلسطينية لن ترضخ، ونعلم أنها معركة قاسية، ولكن لا الحصار المالي ولا التهديدات الرعناء سيجعلها ترضخ".



وحول تصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان أن القيادة الفلسطينية في الجانب الخطأ من التاريخ، أكد أبو عيطة، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تستطيع أن تحدد من الذي في الجانب الخطأ، لأن من يتمسك بحقوقه المشروعة وحقوق شعبه، ومن يطالب بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية لا يمكن أن يكون في الجانب الخطأ.



وأوضح أن الإتفاقيات التي تم توقيعها في البيت الأبيض هي إتفاقيات وهمية لإنقاذ دونالد ترامب و بنيامين نتنياهو في الانتخابات المقبلة.



وأشار إلى أن مفتاح الأمن والسلام في المنطقة هو بعلاج القضية الفلسطينية وحلها حلاً عادلا يتماشى مع قرارات الشرعية الدولية، حيث أن الشعب الفلسطيني قادراً على فرض نفسه عل معادلة العالم.



رام الله - دنيا الوطن