ترامب: سبع أو ثماني دول عربية تسعى لإبرام اتفاقيات السلام ويمكن للكويت الانضمام إليها

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رام الله - دنيا الوطن

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن سبع أو ثماني دول عربية، أخرى تسعى للالتحاق بركب الموقعين على اتفاق السلام مع إسرائيل.



وقال في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه أمس الجمعة، بالنجل الأكبر لأمير الكويت، الشيخ ناصر الصباح الأحمد الجابر: "7 أو 8 دول عربية أخرى تسعى لإبرام اتفاقيات مع إسرائيل، ويمكن للكويت أن تنضم إليها في النهاية"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وكان كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز أكد الجمعة، أن دولا أخرى في منطقة الشرق الأوسط وخارجها قد تحذو في المستقبل المنظور حذو الإمارات والبحرين في تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.



وأعلن ميدوز أن خمسة دول أخرى "تدرس بجدية" الانضمام إلى "اتفاق إبراهيم" الذي تم بموجبه إحلال السلام بين إسرائيل من جانب والإمارات والبحرين من جانب آخر.



ولم يكشف المسؤول الأمريكي عن أسماء تلك الدول، واكتفى بالقول إن ثلاثة منها إقليمية والأخريان خارج الشرق الأوسط.