العراق: وقفة احتجاجية لاتفاقيات التطبيع وتضامنا مع الشعب الفلسطيني بالفلوجة

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رام الله - دنيا الوطن

نظمت عشائر ومجلس أمناء الرباط المحمدي (الصوفية) بمدينة الفلوجة العراقية، أمس الجمعة، فعالية رفضا لاتفاقيات التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وتأكيدا على وقوفها مع شعبنا الفلسطيني وحقوقه، بمشاركة سفير دولة فلسطين لدى العراق أحمد عقل.



وألقيت عشرات الكلمات باسم عشائر الفلوجة، ومجمع الرباط المحمدي، وسياسيين أجمعوا فيها على أنه لا يحق لأي كان أن يتنازل عن حقوق وأرض فلسطين وَمقدسات المسلمين فيها، وجددوا التأكيد على عهد عشائرهم وكل المدينة لفلسطين بأن تبقى قضيتهم المركزية، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



كما ألقيت عدة قصائد، بينها قصيدة لطفل من تأليفه بالعامية العراقية، رفضا للتطبيع ودعما لفلسطين.



وتلا رئيس مجلس علماء الرباط المحمدي عبد القادر الآلوسي بيانا باسم الحاضرين، جددوا فيه العهد لفلسطين بالوقوف معها بكل الظروف، ودعم الشعب الفلسطيني حتى تحرير أرضه ونيل حقوقه كاملة، واستنكار اتفاقيات التطبيع.



وكان الزعيم العراقي مقتدى الصدر أصدر بيانا أدان فيه التطبيع المجاني، مؤكدا أن فلسطين حية في ضمائرنا وأننا لن ننسى شهداء ثورة الحجارة.