شؤون فلسطينية

العراق: وقفة احتجاجية لاتفاقيات التطبيع وتضامنا مع الشعب الفلسطيني بالفلوجة

العراق: وقفة احتجاجية لاتفاقيات التطبيع وتضامنا مع الشعب الفلسطيني بالفلوجة
رام الله - دنيا الوطن
نظمت عشائر ومجلس أمناء الرباط المحمدي (الصوفية) بمدينة الفلوجة العراقية، أمس الجمعة، فعالية رفضا لاتفاقيات التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وتأكيدا على وقوفها مع شعبنا الفلسطيني وحقوقه، بمشاركة سفير دولة فلسطين لدى العراق أحمد عقل.

وألقيت عشرات الكلمات باسم عشائر الفلوجة، ومجمع الرباط المحمدي، وسياسيين أجمعوا فيها على أنه لا يحق لأي كان أن يتنازل عن حقوق وأرض فلسطين وَمقدسات المسلمين فيها، وجددوا التأكيد على عهد عشائرهم وكل المدينة لفلسطين بأن تبقى قضيتهم المركزية، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

كما ألقيت عدة قصائد، بينها قصيدة لطفل من تأليفه بالعامية العراقية، رفضا للتطبيع ودعما لفلسطين.

وتلا رئيس مجلس علماء الرباط المحمدي عبد القادر الآلوسي بيانا باسم الحاضرين، جددوا فيه العهد لفلسطين بالوقوف معها بكل الظروف، ودعم الشعب الفلسطيني حتى تحرير أرضه ونيل حقوقه كاملة، واستنكار اتفاقيات التطبيع.

وكان الزعيم العراقي مقتدى الصدر أصدر بيانا أدان فيه التطبيع المجاني، مؤكدا أن فلسطين حية في ضمائرنا وأننا لن ننسى شهداء ثورة الحجارة.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يقتحم عرابة جنوب غرب جنين

الاحتلال يقتحم عرابة جنوب غرب جنين

البطش: خيار المقاومة يعني البدء بالقتال من الحجر للبالون المتفجر للصاروخ

البطش: خيار المقاومة يعني البدء بالقتال من الحجر للبالون المتفجر للصاروخ

محافظ طولكرم: إغلاق بلدة دير الغصون 48 ساعة بدءاً من الغد

محافظ طولكرم: إغلاق بلدة دير الغصون 48 ساعة بدءاً من الغد

جنين: تشييع جثمان الشهيد الطبيب نضال جبارين

جنين: تشييع جثمان الشهيد الطبيب نضال جبارين

الخارجية الفلسطينية: 253 وفاة و6082 إصابة بفيروس (كورونا) بين جالياتنا بالعالم

الخارجية الفلسطينية: 253 وفاة و6082 إصابة بفيروس (كورونا) بين جالياتنا بالعالم

مواجهات مع قوات الاحتلال على المدخل الشمالي لمدينة البيرة

مواجهات مع قوات الاحتلال على المدخل الشمالي لمدينة البيرة

محافظة قلقيلية: تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

محافظة قلقيلية: تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية

قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الاحتلال يقتحم عرابة جنوب غرب جنين

الاحتلال يقتحم عرابة جنوب غرب جنين

محافظ طولكرم: إغلاق بلدة دير الغصون 48 ساعة بدءاً من الغد

محافظ طولكرم: إغلاق بلدة دير الغصون 48 ساعة بدءاً من الغد

جنين: تشييع جثمان الشهيد الطبيب نضال جبارين

جنين: تشييع جثمان الشهيد الطبيب نضال جبارين

مواجهات مع قوات الاحتلال على المدخل الشمالي لمدينة البيرة

مواجهات مع قوات الاحتلال على المدخل الشمالي لمدينة البيرة

قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية

قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية

الاحتلال يبعد مقدسييْن عن المسجد الأقصى لمدة ستة أشهر

الاحتلال يبعد مقدسييْن عن المسجد الأقصى لمدة ستة أشهر

جنوب إفريقيا: موقفنا ثابت من القضية الفلسطينية ومستمرون في دعمها وإسنادها

جنوب إفريقيا: موقفنا ثابت من القضية الفلسطينية ومستمرون في دعمها وإسنادها

مسؤولة بالبرلمان التونسي: نرفض المخططات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية

مسؤولة بالبرلمان التونسي: نرفض المخططات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية

منوعات

محمد صبحي يخرج عن صمته بعد 30 عاماً ويكشف حقيقة طرده عبلة كامل

محمد صبحي يخرج عن صمته بعد 30 عاماً ويكشف حقيقة طرده عبلة كامل

صمتت 24 عاما.. عارضة أزياء تتهم ترامب بالاعتداء عليها

صمتت 24 عاما.. عارضة أزياء تتهم ترامب بالاعتداء عليها

عمليات التجميل تمنع إلهام الفضالة من قَبول هذا الدور

عمليات التجميل تمنع إلهام الفضالة من قَبول هذا الدور

أمير كرارة يتذكّر طفولة شقيقته نور بعد زواجها

أمير كرارة يتذكّر طفولة شقيقته نور بعد زواجها

شادية تهدي يسرا باقة من الورود في حفل زفافها (صورة)

شادية تهدي يسرا باقة من الورود في حفل زفافها (صورة)

الفلسطيني محمد حديد يثير الجدل حول ولادة جيجي

الفلسطيني محمد حديد يثير الجدل حول ولادة جيجي

شاهد: فيفي عبده بإطلالة مثيرة بفستان اصفر

شاهد: فيفي عبده بإطلالة مثيرة بفستان اصفر

بعد حبسهما.. النيابة العامة تأمر بتسليم إبنة أحمد حسن وزينب إلى جدتها

بعد حبسهما.. النيابة العامة تأمر بتسليم إبنة أحمد حسن وزينب إلى جدتها

شاهد: لأول مرة.. أحمد العوضي يروي تفاصيل علاقته بـ&#34;ياسمين عبدالعزيز&#34;

شاهد: لأول مرة.. أحمد العوضي يروي تفاصيل علاقته بـ"ياسمين عبدالعزيز"

أحلام تستفز جمهور أصالة بترويجها لالبومها وحديثها عن &#34;مخارج الحروف&#34;

أحلام تستفز جمهور أصالة بترويجها لالبومها وحديثها عن "مخارج الحروف"

عربي

الدفاع المدني السوداني: مصرع 121 شخصا جراء الفيضانات والسيول

الدفاع المدني السوداني: مصرع 121 شخصا جراء الفيضانات والسيول

إصابة جندي عراقي بانفجار عبوة استهدفت التحالف الدولي بمحافظة صلاح الدين

إصابة جندي عراقي بانفجار عبوة استهدفت التحالف الدولي بمحافظة صلاح الدين

صحيفة: إسرائيل ستصنع أجنحة (F-35) للإمارات

صحيفة: إسرائيل ستصنع أجنحة (F-35) للإمارات

الصحة المغربية تسجل ارتفاعا قياسيا جديدا للإصابات اليومية بـ(كورونا)

الصحة المغربية تسجل ارتفاعا قياسيا جديدا للإصابات اليومية بـ(كورونا)