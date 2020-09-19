شؤون فلسطينية

الاحتلال يقتحم عرابة جنوب غرب جنين

الاحتلال يقتحم عرابة جنوب غرب جنين
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، بلدة عرابة جنوب غرب جنين.

وقال رئيس بلدية عرابة أحمد العارضة: "إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وفتشت عددا من المنازل خاصة في محيط متنزه البلدية، ما أدى لاندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، دون أن يبلغ عن أي إصابات أو اعتقالات"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

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