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هزّة أرضية بقوة 5.8 تضرب السواحل المصرية الشمالية

هزّة أرضية بقوة 5.8 تضرب السواحل المصرية الشمالية
رام الله - دنيا الوطن
سجّلت محطات الشبكة القومية المصرية للزلازل، هزّة أرضية اليوم بلغت قوتها 5.8 درجة على مقياس ريختر موقعها جزيرة كريت وشعر بها سكان الإسكندرية والسواحل الشمالية المصرية.

وقال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة والتعليم العالي والبحث، جاد محمد القاضي إن الهزة بقوة 5.8 ريختر، ووقعت الساعة 6:30 مساء اليوم، في جزيرة كريت على عمق 40 كم وشعر بها سكان الإسكندرية والسواحل الشمالية، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف أن إحداثيات الهزة الأرضية كانت على عمق 45 كم وخط عرض 35.17 شمالا، وخط طول 25.24 شرقا، فيما أكد أنه لم يرد للمعهد وقوع أي إصابات او خسائر في الأرواح والممتلكات.

وتضرب المنطقة من حين لآخر هزات أرضية، يشعر بها المواطنون في مختلف الدول العربية وتركيا وإيران.

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