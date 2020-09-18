دولي

ترامب يزف "أخبارا سعيدة" بشأن لقاح (كورونا)

ترامب يزف "أخبارا سعيدة" بشأن لقاح (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة، عن أخبار سعيدة بشأن اللقاح المنتظر للوقاية من فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19).

ووعد ترامب بأن 100 مليون جرعة من لقاحات مضادة لكوفيد-19 ستكون قد صنّعت قبل نهاية العام، مشيراً إلى أنّ عدداً يكفي منها لـ330 مليون أميركي سيكون متوفراً بحلول نيسان/ أبريل 2021، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وقال في البيت الأبيض: "سيكون لدينا 100 مليون جرعة قبل نهاية العام، ثم أكثر بكثير على الأرجح، مئات ملايين الجرعات ستكون متوفرة كل شهر، وسيكون لدينا ما يكفي من الجرعات لكل الأميركيين بحلول أبريل".

وكان ترامب تعهد سابقا ببدء طرح وتوزيع اللقاح في موعد مبكر، قبل نهاية العام الحالي.

وفي آب/ أغسطس الماضي نشرت صحيفة (فاينانشال تايمز) أن إدارة ترامب تبحث تسريع وتيرة عملية إقرار لقاح تجريبي تطوره شركة أسترازينيكا، وجامعة أوكسفورد، للوقاية من (كورونا)، لاستخدامه في الولايات المتحدة، قبل الانتخابات الرئاسية التي تجرى في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر.

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