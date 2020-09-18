شؤون فلسطينية

محافظ طولكرم: إغلاق بلدة دير الغصون 48 ساعة بدءاً من الغد

محافظ طولكرم: إغلاق بلدة دير الغصون 48 ساعة بدءاً من الغد
رام الله - دنيا الوطن
أعلن عصام أبو بكر، محافظ طولكرم، إغلاق بلدة دير الغصون شمال طولكرم، ليومين ابتداء من الساعة الثامنة من صباح يوم غد السبت.

وأكد أبو بكر في تصريح صحفي، أن هذا الإجراء يأتي في إطار متابعة الإجراءات لمواجهة تفشي فيروس (كورونا)، وليتسنى لطواقم الطب الوقائي تتبع الخارطة الوبائية، حفاظاً على صحة المواطنين وسلامتهم، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وشدد على ضرورة التزام المواطنين بالبرتوكول الصحي والإجراءات الوقائية لمواجهة خطر تفشي فيروس (كورونا)، متمنياً السلامة لجميع المواطنين.

وبلغت حصيلة الإصابات في البلدة خلال اليوم الجمعة 12 إصابة، فيما بلغت الإصابات في عموم محافظة طولكرم 58 إصابة.

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