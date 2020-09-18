الدفاع المدني السوداني: مصرع 121 شخصا جراء الفيضانات والسيول

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الدفاع المدني السوداني، اليوم الجمعة، عن وفاة 121 شخصا بسبب الفيضانات والسيول.



ولفت في مؤتمر صحفي عقد اليوم إلى أن أضرار كبيرة لحقت بالأراضي الزراعية في عدد من الولايات بالسودان، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).



ويعيش السودان منذ أيام عدة على وقع سيول وفيضانات غير مسبوقة منذ سنوات طويلة، بحسب ما أكد عدة مسؤولين في الدولة، ما دفع مجلس الأمن والدفاع إلى إعلان حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، كما قرر اعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية، وتشكيل لجنة عليا لدرء ومعالجة آثار السيول والفيضانات التي اجتاحت عددا من الولايات السودانية.