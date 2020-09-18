إصابة رئيس غواتيمالا بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس غواتيمالا أليخاندرو غياماتي، اليوم الجمعة، إصابته بفيروس (كورونا) المستجد.
وفي حديثه مع إذاعة محلية، قال غياماتي: "لقد كانت نتيجة فحص الكشف عن فيروس (كورونا) المستجد إيجابية"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).
وتشير آخر الإحصائيات إلى تسجيل 83664 إصابة و3036 وفاة بالفيروس في البلاد.
أعلن رئيس غواتيمالا أليخاندرو غياماتي، اليوم الجمعة، إصابته بفيروس (كورونا) المستجد.
وفي حديثه مع إذاعة محلية، قال غياماتي: "لقد كانت نتيجة فحص الكشف عن فيروس (كورونا) المستجد إيجابية"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).
وتشير آخر الإحصائيات إلى تسجيل 83664 إصابة و3036 وفاة بالفيروس في البلاد.
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