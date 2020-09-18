إصابة رئيس غواتيمالا بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن رئيس غواتيمالا أليخاندرو غياماتي، اليوم الجمعة، إصابته بفيروس (كورونا) المستجد.



وفي حديثه مع إذاعة محلية، قال غياماتي: "لقد كانت نتيجة فحص الكشف عن فيروس (كورونا) المستجد إيجابية"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وتشير آخر الإحصائيات إلى تسجيل 83664 إصابة و3036 وفاة بالفيروس في البلاد.