إصابة جندي عراقي بانفجار عبوة استهدفت التحالف الدولي بمحافظة صلاح الدين

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الجمعة، عن إصابة جندي بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلاً ينقل معدات التحالف الدولي.



وذكر بيان للخلية، أن عبوة ناسفة استهدفت رتلا ينقل معدات التحالف الدولي المنسحبة من العراق في قضاء الاسحاقي بمحافظة صلاح الدين، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأضاف، أن "الانفجار أدى إلى إصابة احد مقاتلي الفوج الثالث في لواء مغاوير سامراء بجروح طفيفة".