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صحيفة: إسرائيل ستصنع أجنحة (F-35) للإمارات

صحيفة: إسرائيل ستصنع أجنحة (F-35) للإمارات
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت صحيفة (كلكليست) الاقتصادية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن إسرائيل ستصنّع أجنحة مقاتلات (F-35)، التي ستبيعها الولايات المتحدة للإماراتيين.

وأضافت الصحيفة أن الصناعات الأمنية في إسرائيل، ستجني أرباحا من الصفقة المبرمة بين واشنطن وأبوظبي لشراء مقاتلات (F-35)، لأنها هي من ستُصنّع الأجنحة، مشيرة إلى أن "سعر زوج الأجنحة للمقاتلة الواحدة، يبلغ حوالي ثلاثة ملايين دولار".

وحسب الصحيفة، أبرمت الشركة الإسرائيلية، عقدا مع "لوكهيد مارتن" الأمريكية مُنتجة المقاتلات (F-35)، لإنتاج نحو 800 زوج من الأجنحة، بقيمة 2.5 مليار دولار.

وأشارت أيضا إلى أن المستفيد الآخر من الصفقة الأمريكية-الإماراتية، هي شركة "أنظمة إلبيط" الإسرائيلية، التي ستُصنّع خوذ متطورة خاصة لـ (F-35)، حيث يبلغ سعر كل خوذة، حوالي 400 ألف دولار.

وأبرمت واشنطن صفقة أسلحة مع الإمارات، تشمل بيع طائرات مقاتلة متطورة من طراز (F-35) سرا، وطائرات بدون طيار، كجزء من اتفاقية السلام بين الإمارات وإسرائيل.

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