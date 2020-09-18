الصحة المغربية تسجل ارتفاعا قياسيا جديدا للإصابات اليومية بـ(كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الجمعة، تسجيل 2760 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في أكبر ارتفاع يومي لهذا المؤشر منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.



وأوضحت وزارة الصحة المغربية، في إحصائية جديدة، أن حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس (كورونا) المستجد (COVID-19) ارتفعت في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 2760، لتصل إلى مستوى 97264 حالة منذ رصد التفشي في 2 آذار/ مارس الماضي، بينها 18819 تعتبر ناشطة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وتمثل الحصيلة اليومية الجديدة أكبر ارتفاع للإصابات بفيروس (كورونا) في المغرب وتشير إلى زيادة حادة لهذا المؤشر، الذي بلغ يوم 16 أيلول/ سبتمبر 1692 حالة، وفي 17 أيلول/ سبتمبر 2488.



وأضافت الوزارة أنها رصدت 41 وفاة جديدة جراء المرض خلال اليوم الماضي، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 1755، ليستقر معدل الفتك عند 1.8%.



وتشير هذه المعطيات إلى ارتفاع مؤشر الوفيات اليومية جراء الجائحة في المغرب حيث بلغ هذا العدد يوم 16 سبتمبر 38 حالة، وفي 17 أيلول/ سبتمبر 28.



وذكرت وزارة الصحة أنها سجلت 1760 حالة شفاء جديدة ليصل عدد المتعافين من فيروس (كورونا) في المملكة إلى مستوى 76690 بمعدل 78.8%.