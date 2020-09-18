بن زايد يهنئ إسرائيل بالسنة العبرية الجديدة بهذه التغريدة

رام الله - دنيا الوطننشر عبد الله بن زايد، ولي عهد دولة الامارات العربية المتحدة، مساء اليوم الجمعة، تغريدة على صفحته الشخصية في موقع (توتير)، يهنئ فيها دولة الاحتلال بمناسبة السنة العبرية الجديدة.وكتب بن زايد في تغريدته التي جاءت باللغة العبرية: "سنة جيدة".وكانت دولة الامارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، قد وقعتا قبل يومين، اتفاق تطبيع مع دولة الاحتلال الاسرائيلي، وبرعاية من الولايات المتحدة الامريكية، في واشنطن.