شؤون فلسطينية

الخارجية الفلسطينية: 253 وفاة و6082 إصابة بفيروس (كورونا) بين جالياتنا بالعالم

الخارجية الفلسطينية: 253 وفاة و6082 إصابة بفيروس (كورونا) بين جالياتنا بالعالم
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، تسجيل 253 حالة وفاة، و6082 إصابة (25 امريكا، 4 تركيا،1 اليونان) بفيروس (كورونا) المستجد، وتعافي 2052 حالة في صفوف جالياتنا في العالم.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى اليونان بإصابة أحد موظفي السفارة بفيروس (كورونا)، وأن وضعه الصحي مستقر ويخضع حاليا للحجر المنزلي، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية. 

وبناء على تعليمات وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي أخذت السفارة جميع الاحتياطات الطبية والوقائية والفحوصات اللازمة لجميع موظفي السفارة، وتعقيم السفارة وإغلاقها ليوم واحد، ومع هذه الإصابة يرتفع عدد الاصابات في صفوف الجالية الى 4.

كما أفادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة لدى تركيا، بتسجيل 4 اصابات بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الاصابات الى31.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، بتسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية في "شيكاغو"، ليرتفع عدد الاصابات الى 3650 إصابة. فيما لم تسجل اية حالة وفاة جديدة لهذا اليوم ليبقى عدد حالات الوفاة 76.

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