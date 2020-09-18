زلزال قوي يهز جزيرة كريت اليونانية

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رام الله - دنيا الوطن

هز زلزال قوي جزيرة كريت في جنوب اليونان، اليوم الجمعة، وفقا لما نقلته وكالة (رويترز).



وقال معهد أثينا للجيوديناميكا إن الزلزال بلغت قوته 5.4 درجة، ووقع في الساعة 16:28 بتوقيت غرينتش على بعد 20 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من أرفي، وعلى عمق 40.5 كيلومتر.



وأفادت إدارة الإطفاء والشرطة بعدم تلقي أي اتصالات لطلب المساعدة أو تقارير عن وقوع أضرار.