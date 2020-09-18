الصحة اللبنانية: تسجيل 18 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم الجمعة، تسجيل 18 حالة وفاة، و750 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد.



وأشارت الوزارة في تصريح لها، إلى أن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس، وصل إلى 281 حالة، فيما ارتفع عدد الاصابات 27518