دولي

زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب ولاية ملاطية التركية

زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب ولاية ملاطية التركية
رام الله - دنيا الوطن
ضرب زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس "ريختر"، الجمعة، ولاية ملاطية التركية.

وذكرت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، في بيان، أن الزلزل وقع في تمام الساعة 09:54 بالتوقيت المحلي (07.54 تغ) بقضاء "حكيم خان" في الولاية، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الأناضول).

وأضافت أن عمق الزلزال بلغ 7.21 كم تحت الأرض، فيما لم ترد معلومات حول تسجيل خسائر بشرية أو مادية بسبب الزلزال.

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