قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، مدينة قلقيلية، وحاولت اقتحام حديقة الحيوانات فيها.



وقال مدير الحديقة محمد شريم: "إن قوات الاحتلال حاولت اقتحام الحديقة، بغرض‪ تفتيشها والعبث بمحتوياتها، لكن العاملين فيها أغلقوا الأبواب ولم يسمحوا للجنود بالدخول إليها"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.