قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، مدينة قلقيلية، وحاولت اقتحام حديقة الحيوانات فيها.
وقال مدير الحديقة محمد شريم: "إن قوات الاحتلال حاولت اقتحام الحديقة، بغرض تفتيشها والعبث بمحتوياتها، لكن العاملين فيها أغلقوا الأبواب ولم يسمحوا للجنود بالدخول إليها"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، مدينة قلقيلية، وحاولت اقتحام حديقة الحيوانات فيها.
وقال مدير الحديقة محمد شريم: "إن قوات الاحتلال حاولت اقتحام الحديقة، بغرض تفتيشها والعبث بمحتوياتها، لكن العاملين فيها أغلقوا الأبواب ولم يسمحوا للجنود بالدخول إليها"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.
التعليقات