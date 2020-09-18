شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية

قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، مدينة قلقيلية، وحاولت اقتحام حديقة الحيوانات فيها.

وقال مدير الحديقة محمد شريم: "إن قوات الاحتلال حاولت اقتحام الحديقة، بغرض‪ تفتيشها والعبث بمحتوياتها، لكن العاملين فيها أغلقوا الأبواب ولم يسمحوا للجنود بالدخول إليها"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

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