دولي

الصحة البريطانية تسجل أعلى حصيلة للإصابات اليومية بـ(كورونا) منذ مايو

الصحة البريطانية تسجل أعلى حصيلة للإصابات اليومية بـ(كورونا) منذ مايو
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الجمعة، عن تسجيلها 4322 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في البلاد، وذلك في أعلى حصيلة يومية للحالات منذ 8 أيار/ مايو.

وأفادت وزارة الصحة، في إحصائية يومية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس (كورونا) المستجد (COVID-19) في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 4322، مقابل 3395 في بيانات أمس الخميس، ليصل إلى مستوى 385936 حالة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

كما ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال اليوم الماضي 27 وفاة جديدة مقابل 21 في إحصائية الخميس، لتصل الحصيلة العامة لضحايا الجائحة في بريطانيا إلى 41732 شخصا.

وكثفت حكومة المملكة المتحدة مؤخرا الفحوص لرصد الفيروس مع زيادة قدراتها في هذا المجال مقارنة مع ذروة الجائحة، لتتمكن من احتوائه وتخفيف القيود التي أصابت الاقتصاد بالشلل، إلا أن الارتفاعات الجديدة لمؤشر الإصابات اليومية تثير جدلا حول وجود ضرورة لإعادة فرض بعض الإجراءات الوقائية.

وحذر وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، في وقت سابق من الجمعة، من ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا) المستجد في جميع أرجاء البلاد، بوتيرة متسارعة.

وأوضح، في حديث تلفزيوني، أن عدد حالات دخول المصابين بالفيروس للمستشفيات لتلقي العلاج يتضاعف كل أسبوع.

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