الاحتلال يبعد مقدسييْن عن المسجد الأقصى لمدة ستة أشهر

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رام الله - دنيا الوطن

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، المواطنين المقدسيين عصام عميرة ورأفت نجيب، قرارين بالإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك لمدة 6 أشهر.



وقالت مصادر محلية إن سلطات الاحتلال سلمت عميرة ونجيب القرارين، واشترطت عليهما العودة للتحقيق يوم الخميس المقبل، ودفع غرامة مالية قيمتها 5000 شيقل لكل منهما، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وكانت شرطة الاحتلال احتجزت عميرة ونجيب بعد ظهر اليوم، عند باب الأسباط، أحد أبواب "الأقصى"، بحجة "التجمع غير المشروع".