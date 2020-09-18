دولي

مجهول يقتحم بسيارة حرم مقر إقامة السفير الأمريكي لدى موسكو

مجهول يقتحم بسيارة حرم مقر إقامة السفير الأمريكي لدى موسكو
رام الله - دنيا الوطن
أفادت السفارة الأمريكية لدى موسكو، اليوم الجمعة، بأن رجلا مجهولا كان يقود سيارة اقتحم حرم مقر إقامة سفير الولايات المتحدة بروسيا، بول ساليفان، في حادث لم يسفر عن إصابات.

وقالت ريبيكا روس، المتحدثة باسم السفارة الأمريكية في موسكو، عبر (تويتر): "في حوالي الساعة 16:20 اقتحم مواطن روسي كان يقود سيارة محيط سباسو هاوس"، في إشارة إلى المبنى الذي يحتضن مقر إقامة السفير الأمريكي، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وذكرت روس أنه تم إلقاء القبض على الرجل من قبل موظفي السفارة الذين أحالوه إلى ممثلين عن السلطات الأمنية الروسية.

وأشارت المتحدثة إلى أن السفير الأمريكي لدى موسكو، جون ساليفان، لم يكن موجودا في مقره وقت حصول الحادث، مشددة على أنه لم يسفر عن سقوط أي إصابات.

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