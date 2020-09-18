بشكل جزئي.. داخلية غزة تحدد آلية فتح المحلات التجارية غداً السبت

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رام الله - دنيا الوطن

قررت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني، السماح بإعادة فتح المحال التجارية في سوق شارع "عمر المختار" بمدينة غزة بشكل جزئي، اعتباراً من يوم غد السبت 19 أيلول/ سبتمبر 2020، وذلك وفق إجراءات الوقاية والسلامة، وبحسب التقسيم الزمني الآتي:



فتح محال الملابس، أيام: السبت، الإثنين، الأربعاء.



وفتح محال الأحذية والذهب، أيام: الأحد، الثلاثاء، الخميس.



وأشارت الوزارة إلى أن فتح المحلات التجارية، سيبدأ من الساعة 10:00 صباحاً، حتى 6:00 مساء، والالتزام بالإغلاق التام بخلاف هذه الفترة، وتحت طائلة المسؤولية، ووفق الضوابط والشروط الصحية الآتية:



- حظر تواجد كبار السن، والمرضى، وضعاف المناعة.



- التزام العاملين بارتداء الكمامات وتوفيرها للزبائن.



- توفير مواد التعقيم عند مدخل المحلات.



- العدد الأقصى المتواجدين في محال الملابس والأحذية: 1 فرد لكل 4 متر مربع بحد أقصى من المسافة المتاحة.



- تعقيم غرف القياس بعد كل استخدام.



- توفير جهاز لقياس الحرارة في كل المراكز التجارية الكبرى (Centers).



- منع تواجد البسطات بشكل كامل في شارع عمر المختار.



- نظراً لضيق مساحة محال الذهب، يمنع تواجد أكثر من زبون واحد في نفس الوقت داخل المحل.



- التأكيد على جميع التجار وأصحاب المحال بالتقيد والالتزام بتلك الضوابط؛ حفاظاً على صحة الزبائن والعاملين.



وأكدت الوزارة أن الجهات المختصة، ستراقب مدى الالتزام بتلك الضوابط والإجراءات، حيث سيتم إغلاق المحال المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها.