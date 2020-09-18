الصحة بغزة: نتابع الحالة الصحية للصحفية صافيناز اللوح بعد عودتها من رحلة العلاج

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أنها تتابع الحالة الصحة للصحفية صافيناز اللوح، ومتطلبات استضافتها ومرافقتها في فندق (البلوبيتش) بغزة، وذلك بعد عودتها من رحلة علاجية.



وأشارت الوزارة في تصريح لها، مساء اليوم الجمعة، إلى أنه سيتم تقييم الوضع الصحي للصحفية صافيناز، من خلال أحد الأطباء الاستشاريين في هذه الأثناء.



وكانت الصحفية صافيناز اللوح، قد أصيبت بجروح خطيرة، إثر حادث السير الذي تعرضت له، قبل عدة أسابيع، فيما توفيت والدتها خلاله.



يشار إلى أن الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، قد أعطى تعليماته، بنقل الصحفية صافيناز الى مستشفى المقاصد بالقدس، لتلقي العلاج اللازم.