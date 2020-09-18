إيران: هزة أرضية تضرب جزيرة "خرج" بالخليج

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، عن وقوع هزة أرضية بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر في منطقة قريبة من جزيرة "خرج" بشمال منطقة الخليج.



وأشار مركز الرصد الزلزلي في إيران، إلى أن "الهزة وقعت في الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة، وكان مركزها على عمق 19 کیلومترا"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأضاف: "مركز الهزة يبعد 68 کیلومترا من جزيرة خرج على خط الطول الجغرافي 49.62 شرقا و العرض 29.25 شمالا".



وأكد المركز أنه "بالنظر إلى وقوع الزلزال على مسافة 68 كيلومترا عن الجزيرة، فإنه لم ترد أية أنباء عن وقوع خسائر".