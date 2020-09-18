شاهد: استهداف معهد لتعليم اللغة الإنجليزية بالعراق بعبوة ناسفة









رام الله - دنيا الوطنأعلنت قيادة شرطة محافظة النجف في العراق، اليوم الجمعة، بأن عبوة ناسفة انفجرت عند معهد لتعليم اللغة الإنجليزية في مدينة النجف عاصمة المحافظة.وقالت الشرطة في بيان صحفي مقتضب: "إن عبوة ناسفة استهدفت معهداً لتعليم اللغة الإنجليزية، ولا توجد هناك أية خسائر بشرية"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).والمعهد هو مركز أهلي لتعليم اللغة الإنجليزية وغير تابع للحكومة العراقية ولا لأي منظمة أمريكية، فقط يحمل اسم "الأمريكي".