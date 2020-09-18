أبو الريش: السماح للصيدليات العامة بتقديم خدماتها دون مواعيد وتمديد فترة التأمينات الصحية المنتهية

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رام الله - دنيا الوطن

قرر الدكتور يوسف أبو الريش، وكيل وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، السماح للصيدليات العامة، بتقديم خدماتها للجمهور دون تقييد لمواد فتحها أو إغلاقها في ظل حظر التجوال.



وشدد أبو الريش في تصريحات له، على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية المعتمدة لحماية العاملين في الصيدليات العامة، والمترددين عليها.



في سياق، ذي صلة، قرر وكيل وزارة الصحة بغزة، تمديد العمل بالتأمينات الصحية التي انتهت صلاحيتها خلال جائحة (كورونا) لمدة شهر، على ان يتم استكمال إجراءات تجديد التأمين ودفع الرسوم المستحقة في أقرب فرصة.



وكانت الوزارة، قد نشرت الخريطة الوبائية الخاصة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة، موضحة فيها أن إجمالي الإصابات بالفيروس داخل المجتمع ومراكز الحجر الصحي، وصل إلى 2223 إصابةً.