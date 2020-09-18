ثلاث اصابات برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم

رام الله - دنيا الوطناصيب ثلاثة شبان، بينهم صحفي، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية المناهضة للاستيطان والتي خرجت، اليوم الجمعة، تنديدا بتوقيع الامارات المتحدة اتفاقية التطبيع مع دولة الاحتلال برعاية امريكية.وافاد الناطق الاعلامي في اقليم قلقيلية منسق المقاومة الشعبية في كفرقدوم مراد شتيوي ان اعدادا كبيرة من جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة باستخدام الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت مما ادى لوقوع 3 اصابات بينها الصحفي محمود فوزي والعشرات بحالات الاختناق وعولجت جميع الاصابات ميدانيا.واوضح شتيوي ان عشرات الشبان تصدوا لجنود الاحتلال بالحجارة خلال مواجهات عنيفة ومنعوا تقدمهم لاقتحام البلدة ، فيما تم احراق عشرات الاطارات قرب البوابة التي تغلق شارع القرية منذ اكثر من 17 عاما.وطالب شتيوي قطاعات شعبنا وقواه الوطنية والاسلامية بتصعيد حالة الاشتباك اليومي مع الاحتلال في كافة نقاط التماس عبر تفعيل المقاومة الشعبية وترجمة التوصيات المتعلقة بها بشكل عملي في كافة المواقع وخصوصا الشوارع الالتفافية.وانطلقت المسيرة بمشاركة المئات من المواطنين الذين رددوا الشعارات الوطنية المنددة للتطبيع ورفعوا اعلام الدول العربية التي ادانت ما قامت به الامارات من خروج عن الاجماع العربي بتوقيعها اتفاق سلام مع دولة الاحتلال.