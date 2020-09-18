حماس: المقاومة سترسم المعادلة والمطبعون سيذهبون كما ذهب "شارون"





وقال رضوان: "المطبعون قاموا بذلك للحفاظ على عروشهم، ولكنهم سيكونون أول النادمين"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (تسنيم) الدولية للأنباء.



وأضاف: "اليوم هناك تياران في المنطقة، تيار الخيانة والعمالة، وتيار المقاومة والعزة والكرامة والدفاع عن المقدسات".



ولفت إلى أن المقاومة سترسم المعادلة، وأن المطبعين سيذهبون كما ذهب "شارون".



وأوضح أن محور المقاومة يقف اليوم في وجه الحلف الصهيوني في المنطقة، وأن المطبعين يقدمون خدمة مجانية للعدو بل ويصطفون إلى جانبه.



وذكر أن اجتماع الأمناء العامين للفصائل جاء لإعادة توحيد جهود المقاومة وترتيب البيت الفلسطيني.



وقال: "أكدنا على ضرورة تعزيز علاقتنا بمحور المقاومة وبُعدنا العربي والإسلامي الداعم للمقاومة".



وتوجه رضوان بالتحية للشعب البحريني الذي خرج بكل أطيافه رفضا لتطبيع النظام البحريني مع العدو.



رام الله - دنيا الوطندان الدكتور إسماعلي رضوان، القيادي في حركة حماس، اتفاق التطبيع الذي وقعته كلا من الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، مع دولة الاحتلال الاسرائيلي، قبل عدة أيام، واشنطن.