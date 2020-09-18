دولي

الاغلاق الصحي الشامل يعم جميع انحاء إسرائيل

الاغلاق الصحي الشامل يعم جميع انحاء إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
عمّ الإغلاق الصحي الشامل، بعد ظهر اليوم الجمعة، جميع انحاء إسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك بهدف حصر وباء (كورونا) الذي ارتفعت وتيرة تفشيه في الآونة الأخيرة.

ويعمل الالاف من افراد الشرطة الإسرائيلية، ونحو الف جندي من جيش الدفاع الذين انتشروا في أنحاء إسرائيل، على ضمان تقيد المواطنين بأنظمة الإغلاق وعدم خروجهم الا للطوارئ، بحسب ما جاء على موقع قناة (مكان) الإسرائيلية.

وقد أقرت الحكومة الإسرائيلية، أمس الخميس، توسيع المسافة التي يسمح فيها للمواطنين بالابتعاد عن أماكن سكنهم من 500 الى الف متر على الأقصى، اذ يتاح تجاوز هذه المسافة فقط في حالات ضرورية مثل شراء حاجيات وأدوية وتلقي العلاج الطبي، أو مد يد العون لاناس محتاجين.

ويحظر بموجب قيود الاغلاق تجمهر أكثر من عشرة أشخاص في مكان مغلق واحد وعشرين على الأقصى في مكان مفتوح.

كما سيُحظر على المجمعات التجارية والمطاعم وأماكن الترفيه والفنادق وبرك السباحة ومراكز اللياقة البدنية فتح أبوابها طيلة فترة الاغلاق، وتقرر مع ذلك السماح بفتح أماكن العمل طبقا لقيود الشارة البنفسجية ولكن دون استقبال الجمهور.

ويشمل الاغلاق أيضا تعطيل جهاز التعليم ما عدا التعليم الخاص، ومن المقرر ان تناقش لجنة التعليم البرلمانية يوم الأربعاء المقبل أنظمة جديدة تسمح باستثناء رياض الأطفال ومؤسسات التعليم للأولاد حتى سن السادسة من هذا الاغلاق.

تشخيص 5238 اصابة جديدة بـ(كورونا) منذ أمس

هذا وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أن عدد حالات (كورونا) الجديدة التي سُجلت أمس بلغت خمسة آلاف ومائتين وثمانية وثلاثين إصابة. 

وتم تلقي نتائج قرابة 57 الف فحص أجري يوم أمس للكشف عن الإصابات بالفيروس. وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان وزارة الصحة أن عدد مرضى (كورونا) في إسرائيل، بلغ 176933 حتى صباح اليوم الجمعة منذ بداية تفشي الوباء في |إسرائيل، بينهم 1169 حالة وفاة، فيما يبلغ عدد المرضى حاليًا 46370 بينهم 577 حالتهم خطيرة، وأن 153 منهم يخضعون لأجهزة التنفس الاصطناعي.

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