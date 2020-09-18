شاهد: الصحة بغزة تنشر الخريطة الوبائية لفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) في القطاع، وذلك بعد تسجيل عدد جديد من الحالات المصابة بالفيروس.وأشارت الوزارة، إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد، وفق الخريطة الوبائية، وصل الى 2223 إصابة.وأوضحت أن الخارطة تضم تحديث للاصابات منذ آذار/ مارس الماضي داخل المجتمع ومراكز الحجر.